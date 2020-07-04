برنامج الغذاء العالمي: العالم قد يتعرض خلال أشهر لمجاعات

جاء ذلك في تقرير لصحيفة واشنطن بوست نشرته اليوم، ورصدت فيه الاضطراب الاقتصادي الجاري وتوقعات ما قد يأتي بعد ذلك.

في نيسان المنصرم، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا بنسبة 3% العام الجاري، وهو أكبر انكماش له منذ الكساد الكبير. وفي الأسبوع الماضي، راجع الصندوق تلك التوقعات، قائلا إن الركود العالمي سيكون أسوأ بكثير مما كان يعتقد سابقا، وعدّل توقعاته تلك لتصبح 4.9%.



وقال جاستن سانديفور، الزميل الأول في مركز التنمية العالمية للصحيفة، إن التوقعات لا يمكنها أن تروي إلا جزءًا من القصة، مضيفا أنهم لا زالوا يعتمدون في الغالب على التوقعات، وليس على الأرقام الحقيقية.

وأكد سانديفور أن الدلائل تشير -حتى الآن- إلى أن الأثر في بعض الأماكن كان شديدا حقا، لكن صورة ما يجري فعلا بحاجة لسنوات حتى تتضح بالكامل.

ويوم الاثنين الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيزيد كثيرا مساعداته الغذائية لخدمة ما يصل إلى 138 مليون شخص هذا العام، مع زيادة عدد الجوعى بسبب الإغلاق وفقدان الوظائف نتيجة للوباء، واصفا ذلك بأنه أكبر عدد من الأشخاص الذين يغيثهم من الجوع في عام واحد منذ إنشائه عام 1961.



وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي في نيسان الماضي "قد يبدو خيار البقاء في المنزل من دون نقود أو طعام بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون ضعفا في الأمن الغذائي أكثر خطورة من الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العالم قد يتعرض في غضون أشهر قليلة لمجاعات متعددة، ذات أبعاد تشبه تلك التي حكت عنها التوراة".

وعلى صعيد آخر، كان أكثر من 1.5 مليار طفل في العالم تعطلت دراستهم بحلول أواخر آذار الماضي. وتوقع تقرير من "صندوق ملالا" في نيسان الماضي أن ينهي هذا الوباء أو يؤخر بشدة التعليم الثانوي لـ10 ملايين فتاة في العالم، مشيرا إلى أن دراسات وجدت أن وباء إيبولا تسبب خلال عامي 2014 و2016 في ترك أعداد كبيرة من الفتيات المدرسة دون عودة في غرب أفريقيا.

وحذرت منظمات صحية نسائية من أن القيود على الحركة المفروضة حاليا في العالم يمكن أن تحد من قدرة ملايين النساء على الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة ووسائل منع الحمل، وقد تكون لذلك آثار طويلة المدى على مواردهن المالية.