أوروبا.. حجب 1700 موقع إنترنت لخدمة 'الذئاب الإرهابية' المنفردة

حجبت الشرطة الإيطالية، بالتعاون مع 13 دولة في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه، مواقع إلكترونية تستخدم لتخطيط وتنفيذ هجمات "إرهابية" في أوروبا وتصنيع الأسلحة للذئاب المنفردة.
وقالت الشرطة التي تعنى بالأمن السبراني، إنه "كجزء من نشاط مقاومة الإرهاب على الإنترنت ومكافحته، أجرى رجال شرطة البريد والاتصالات عملية ضد المواد التعليمية المنشورة عبر الإنترنت"، وذلك "بهدف إزالة جميع المحتويات من كتيبات توضيحية أو رقمية تستخدم لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية".
وذكرت أن "العملية تضمنت مشاركة وحدات متخصصة من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) وممثلين عن 18 دولة، من بينها 13 دولة في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه"، وقد "استهدف هذه العملية محتويات منشورة عبر الإنترنت، تم إنشاؤها أو استخدامها للحث على شن هجمات في سياق الإرهاب، التطرف، العدائية والفوضوية وارتكابها".
وختمت بالقول "تشكل الكتيبات الإرشادية محلية الصنع والتعليمات التي تم تحديدها أثناء العملية، الأداة الرئيسية لتصنيع الأسلحة ذاتيا، وذات آثار مدمرة، وبشكل خاص من ناحية الهجمات التي تنفذها جهات انفرادية"، في إشارة إلى الذئاب المنفردة.
وذكرت أن "العملية تضمنت مشاركة وحدات متخصصة من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) وممثلين عن 18 دولة، من بينها 13 دولة في الاتحاد الأوروبي و5 دول من خارجه"، وقد "استهدف هذه العملية محتويات منشورة عبر الإنترنت، تم إنشاؤها أو استخدامها للحث على شن هجمات في سياق الإرهاب، التطرف، العدائية والفوضوية وارتكابها".
وختمت بالقول "تشكل الكتيبات الإرشادية محلية الصنع والتعليمات التي تم تحديدها أثناء العملية، الأداة الرئيسية لتصنيع الأسلحة ذاتيا، وذات آثار مدمرة، وبشكل خاص من ناحية الهجمات التي تنفذها جهات انفرادية"، في إشارة إلى الذئاب المنفردة.
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