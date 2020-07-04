روسيا تنفي إجراء محادثات مع أمريكا بشأن العودة لمجموعة الـ"7"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نفت روسيا، السبت، إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول دورها المحتمل في قمة موسعة لمجموعة الدول السبع في وقت لاحق من العام الجاري، طبقا لما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.



وجاءت تصريحات ريابكوف لوكالة (تاس) الروسية للأنباء ردا على تصريحات السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، الذي قال، الجمعة، إن واشنطن "على اتصال مع وزارة الخارجية الروسية وحكومات مجموعة السبع الأخرى حول ما إذا كان هناك دور مناسب لروسيا في مجموعة السبع".

وفي السياق ذاته، دعا نائب وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة أن تشارك الصين أيضا في القمة القادمة.

وقال ريابكوف إن غياب الصين عن قمة موسعة لدول السبع قد يجعل "من المستحيل مناقشة أي قضية يشهدها العالم الحديث".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار احتمالية عودة روسيا إلى المجموعة، التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد استبعادها على خلفية الخلافات حول شبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال ترامب الشهر الماضي إن "من المنطق" أن توجه الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لينضم مجددا إلى المجموعة.

ومنذ عام 1997، كانت روسيا عضوا في المجموعة التي عرفت آنذاك باسم مجموعة الثماني، إلا أن دولا أخرى في المجموعة، ومن بينها كندا وفرنسا، أبدت اعتراضها على انضمام روسيا إليها مجددا.

وأعلن ترامب في مايو/ أيار الماضي أنه سيرجئ عقد قمة دول السبع حتى سبتمبر/ أيلول القادم أو إلى موعد أبعد من ذلك، وسيوسع دائرة المدعوين إليها لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند، وقبلت أستراليا الدعوة الأمريكية للمشاركة في القمة.