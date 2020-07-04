شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الكويت اليوم تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد - 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 49303 حالات.

Advertisements فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 . وقال الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن مجموع عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 39943 حالة بعد الإعلان في وقت سابق اليوم شفاء 667 إصابة.

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