«بداية التقديم وموعد الانتخابات بالداخل والخارج».. الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ السبت 11 يوليو 2020 حتى السبت 18 يوليو 2020 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومى 9و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

دعى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالداخل والخارج، لانتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات -فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت بالهيئة العامة للاستعلامات- دعوة الناخبين فى الداخل والخارج لانتخاب أول مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية فى مقار اللجان الفرعية لانتخابا اعضاء مجلس الشيوخ

وأكد أن انتخاب مجلس النواب جاء بناء على مطلب الشعب وذلك لتدعيم دائم الديمقراطية، مؤكد بان الهيئة الوطنية للانتخابات ستدير وتشرف على الانتخابات بضمير القاضى، وستقف امام جميع المرشحين موقف الحيادية.

كما نلتزم فى الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل فى التظلمات وفقا للقانون وستجرى هذه الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل بوضع قاضى على كل صندوق فى كل لجنة.