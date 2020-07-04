مكتب النائب العام يوضح حقيقة التواصل مع ضحايا متحرش الجامعة الأمريكية ووصول بلاغات

تابعت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

تؤكد النيابة العامة، عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المدعو أحمد بسام ذكي، من أى شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجارى؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها.وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

هذا، وتؤكد «النيابة العامة» أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب «النيابة العامة» بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن «النيابة العامة» أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام» فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. حسبما نشر موقع "القاهرة24".

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أصدر المجلس القومي للمرأة، بياناً صحفياً اليوم الجمعة، بخصوص واقعة طالب الجامعة الأمريكية، والمتهم بالتحرش بالعديد من الفتيات، وذلك بعد انتشار تدوينات على مواقع التواصل.

وأكد البيان:”من منطلق دور المجلس القومي للمرأة في مساندة المرأة المصرية وحمايتها ودعمها للحصول على حقوقها التى منحها لها القانون، واستجابه منه لردود الافعال للفتيات والسيدات على البيان الأول الذي أصدره أمس والخاص بمتابعته لما أثير مؤخراً على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، والذي دفع مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات”.



وأكمل البيان:”يهيب المجلس القومي للمرأة بالفتيات والسيدات سرعة الابلاغ عن هذا الشاب وعدم السكوت خوفاً أو التردد في الإبلاغ عنه وذلك حتى يحصل هذا الشاب علي عقابه وحماية فتيات أخريات من الوقوع ضحايا له أو لغيره، ويوضح المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للضحايا التقدم بالشكوى إلكترونياً للنيابة العامة، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونياً الآن هي عبر الرقم الهاتفي “01111755959” بتطبيق “WhatsApp”، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي: https://docs.google.com/…/1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU4…/viewfor“.