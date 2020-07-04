شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طلب مناقشة أمام البرلمان غدا ..أبرزها عن مصروفات المدارس والمستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا برئاسة الدكتور على عبد العال موعد مناقشة 12 طلب مناقشة مقدمة من النواب حول موضوعات يطلبون فيها من الحكومة توضيح سياستها بشانها

ومن المقرر ان يفوض المجلس مكتبه فى تحديد موعد مناقشة تلك الطلبات والتى تشمل

1. طلب مقدم من النائب بدوي عبد اللطيف هلال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.

2. طلب مقدم من النائب بدوي عبد اللطيف هلال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السنوية غير المبررة لمصروفات المدارس الخاصة.

3. طلب مقدم من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية العمالة الموسمية في ظل الظروف الراهنة وعدم الاكتفاء بصرف 500 جنيه لمرة واحدة.

4. طلب عن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التلوث.

5. طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الوحدات الصحية بالأطباء والأجهزة الطبية لتطبيق منظومة التأمين الصحي وخاصة بمحافظة الدقهلية.

6. طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال توصيل الصرف الصحي لجميع قرى مصر وخاصة قرى مركز أبوكبير.

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7. طلب محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أجور التمريض في المستشفيات العامة والمركزية والجامعية.

8. طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ازدواج الطرق وخاصة طريق أبو كبير/الزقازيق.

9. طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن عمل مصارف الأمطار بجميع الطرق المعدة للرصف داخل المدن الجديدة.

10. طلب من أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكني للقمامة وخاصة بمحافظة الاسماعيلية.

11. طلب مقدم من النائب أشرف عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء مشروعات الصرف الصحي وخاصة بمحافظة الاسماعيلية.

12. طلب مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية شبكات المحمول لجميع محافظات الجمهورية وخاصة محافظة الوادي الجديد.