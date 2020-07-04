إقامة مجمع ملاعب كرة طائرة شاطئية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وفد الاتحاد المصري والإفريقي للكرة الطائرة بديوان عام المحافظة، لمناقشة إقامة مجمع ملاعب كرة طائرة شاطئية على شاطىء بورسعيد، بهدف استضافة بطولات دولية ضمن بطولات العالم.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، دعمه الكبير لإقامة مجمع ملاعب كرة طائرة على الشاطىء، في إطار خطة المحافظة لإثراء المجال الرياضي بالمحافظة، وجعل بورسعيد مؤهلة لاستضافة البطولات الدولية في رياضة الكرة الطائرة.

ووجه "الغضبان" بسرعة تنفيذ مجمع ملاعب كرة الطائرة الشاطئية الجديد، وإنشائه على أعلى مستوى، بما يتماشى مع المؤسسات الرياضية العملاقة بالمحافظة.