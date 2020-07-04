نائب وزير السياحة تلتقي سائحي أوكرانيا وتطالبهم بنقل الصورة لبلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون للسياحة، بمجموعة من منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.

كما التقت بعدد من السائحين الأوكرانيين، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة شرم الشيخ.

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وقالت أسرة أوكرانية، مكونة من رجل وزوجته، هذه هي المرة الأربعين التي يزوران فيها مصر، مؤكدين على أنهم حرصا على زيارتها في أول فوج سياحي يأتي إليها بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة، للاستمتاع بالأماكن السياحية الموجودة بها، والطبيعة الخلابة، مؤكدين على أنهم سينقلون ما شاهدوه من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بمصر عند عودتهم لبلدهم.

وأشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا، خلال اللقاء بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، المطبقة على أرض الواقع، والتي لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بشرم الشيخ

واقترح منظمو الرحلات الأوكرانيين، عودة تشغيل منطقة ألعاب الأطفال "Kids Area"، وعودة الكيدز أنيميشن "Kids Animation" بالفنادق لتشجيع الآسر الأوكرانية التي لديها أطفال بصورة أكبر على زيارة المحافظات السياحية الساحلية، مؤكدين على تزايد الطلب من قبل المواطنين الأوكرانيين على زيارة مصر، ورغبتهم الشديدة في الاستمتاع بجوها الساحر وشمسها الدافئة.