إصابة أمينة المرأة بحزب الوفد في الفيوم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى: كشف أحمد الشيمي سكرتير عام لجنة الوفد بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، عن إصابة علا عبدالجواد أمينة المرأة بالحزب بفيروس كورونا المستجد" كوفيد- 19" . وقال الشيمى، أن أمينة المرآة جرى حجزها بأحدى المستشفيات للعلاج من الفيروس. وأكد أن المصابة، تعد من رواد العمل الحزبي والاجتماعي وتعمل ليل نهار لخدمة مصابي كورونا على مستوى المحافظة.

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