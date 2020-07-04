ميناء دمياط يستقبل ٥ سفن ويصدر ١٠ آلاف طن ملح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، انتعاشة في حركة تداول الحاويات والبضائع، اليوم السبت، تزامنًا مع وصول سفينتي حاويات و٣ لبضائع، لتصل إجمالي السفن الراسية بالميناء إلى 12.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 6664 طن فوسفات، و 10900 طن ملح و2346 طن سلفات نشادر و3600 طن رمل.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 8000 طن خردة، و 1209 طن خشب زان و 3770 طن كلوريد إيثيلين.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 16173 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 71802 طن.

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