ستؤدي مهامها مؤقتا من تونس: روسيا تعلن استئناف عمل سفارتها بليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، والتي تقوم بمهامها مؤقتا من تونس.

وقال لافروف في اجتماع مع رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح، في موسكو: "أود أن أختتم ملاحظاتي الافتتاحية بحقيقة أننا قررنا استئناف أنشطة السفارة الروسية في ليبيا، والتي سيقودها القائم بالأعمال السيد جامشيد بولتايف، الموجود هنا نحن نقدمه لك".

وأضاف وزير الخارجية الروسية: "ستكون إدارة السفارة الروسية من تونس مؤقتا، لكن أؤكد أن وظائفها تشمل تمثيل روسيا في جميع أنحاء ليبيا".

وأكد وزير الخارجية الروسي إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ويجب على الأطراف حل المشاكل من خلال المفاوضات.

Advertisements

وتابع لافروف: "روسيا أكدت طوال هذه السنوات أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم".

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب وصوله إلى موسكو، برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة موسكو، برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.