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بسبب كورونا.. حظر جزئي في ديالي بالعراق غداً

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أعلنت خلية الأزمة الحكومية في ديالي بالعراق، اليوم السبت، إلغاء الحظر الوقائي الشامل واعتماد الحظر الجزئي اعتبارًا من غد الأحد.


ونقلت الوكالة العراقية للأنباء عن مصدر في خلية الأزمة

قوله: " إن اعتماد الحظر الجزئي جاء بعد أسبوع من تطبيق الحظر الوقائي الشامل من أجل مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة".

وفي سياق متصل، قررت خلية الأزمة في النجف برئاسة المحافظ لؤي الياسري إعادة فرض الحظر الجزئي في المحافظة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة من فجر اليوم التالي.

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