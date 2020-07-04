الثلاثاء المقبل.. ألمانيا تعقد اجتماعاً لوزراء داخلية الأتحاد الأوروبي

تستعد وزارة الداخلية الألمانية لعقد اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، لدعم التعاون المشترك بين وزراء داخلية أوروبا لمواجهة التهديدات المتزايدة على مختلف أنحاء أوروبا في ظل رئاسة ألمانيا للمجلس الأوروبي.
المقبل، وتناقش قضايا عدة، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال وجرائم المخدرات وقضايا تحسين البيانات بين وكالات إنفاذ القانون على سبيل المثال، وأكدت الداخلية الألمانية في الوثيقة ضرورة أن تعمل الدول الأوروبية بشكل مشترك وحاسم لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
ونشرت وسائل إعلام ألمانية مقتطفات من الوثيقة التي يعكف وزراء الداخلية على عرضها ومناقشتها، الثلاثاء
وأضافت التقارير أن الوثيقة تبحث أيضا كيفية إدخال البيانات بشكل أكثر منهجية وإشراك وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وذلك فيما يتعلق بنظام معلومات شينجن ونظام معلومات يوروبول، فضلًا عن مراقبة السلطات للحدود والجمارك واستخدام نظام معلومات شنجن للإعلان عن عمليات البحث عن الأشخاص المطلوبين أو المفقودين أو البضائع المسروقة، حيث يقوم نظام معلومات "يوروبول" بتخزين البيانات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة والمدانين والمشتبه فيهم.
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