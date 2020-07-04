لبنان يُسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1855 حالة ثبتت من خلال

الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).



وذكرت الوزارة- في بيان لها اليوم- أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس محليًا بلغ 2531 فحصًا، بالإضافة إلى 408 فحوص أجريت للوافدين عبر المطار.