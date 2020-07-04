اخبار العالم

حريق في محطة مدحج زرغان للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اندلع اليوم حريق في محطة مدحج زرغان للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

 

وقال إبراهيم قنبري رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأهواز إن الحريق في المحطة وقع

Advertisements
نتيجة انفجار أحد محولات الكهرباء فيها. ورجح قنبري أن يكون انفجار المحول ناجم بدوره عن ارتفاع درجات حرارة الطقس.

 

وأضاف قنبري أنه تم إرسال خمس

سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، ولا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق.

وهذا هو الحادث الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع إذ سبقه انفجار مخازن غاز قرب مقر وزارة الدفاع الأسبوع الماضي تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في محطة مدحج زرغان للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا