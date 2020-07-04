اندلع اليوم حريق في محطة مدحج زرغان للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال إبراهيم قنبري رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأهواز إن الحريق في المحطة وقع
وأضاف قنبري أنه تم إرسال خمسسيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، ولا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق.
وهذا هو الحادث الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع إذ سبقه انفجار مخازن غاز قرب مقر وزارة الدفاع الأسبوع الماضي تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".
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