أفغانستان: احباط تفجير قنبلة لطالبان بالعاصمة كابول

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وقالت شرطة كابول في بيان، طبقا لوكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، إن المسلحين زرعوا قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد على جانب طريق في شيواكي، الواقعة بالمنطقة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها.

وأشارت الشرطة إلى أن القنابل التي تزرع على جوانب الطرق وغيرها من المواد الناسفة غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤولون بمقر شرطة كابول، في وقت سابق اليوم، أن انفجارا دمر سيارة تابعة للشرطة بالمنطقة الـ11 بالمدينة، مما أسفر عن إصابة شخصين من بينهم مدني وضابط شرطة.

والشهر الماضي، قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين في انفجار بأحد المساجد غربي كابول.

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وقتل 6 مدنيين وأصيب اثنان آخران،الأسبوع الماضي، في انفجار قنبلة بولاية هلمند، جنوبي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الولاية، عمر زوفاك، في بيان، إن القنبلة كانت مزروعة على جنب طريق بقضاء “فشير”، وانفجرت أثناء مرور مركبة تقل مدنيين.

وأوضح زوفاك أن التفجير أسفر عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة اثنين آخرين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة (15:30 ت.غ).

والعمليات الأخيرة في أفغانستان تبدد الآمال في عودة الهدوء للبلد الذي يعاني من عدم الاستقرار منذ نحو عقدين، بعد أن وقعت واشنطن اتفاقا مع طالبان كان من شأنه التمهيد لمحادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.