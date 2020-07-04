انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة مراقبين من كينيا والنيجر للمرة الأولى

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وقال عضو اللجنة جينما فليشي، إن الاجتماعات الرسمية بشأن السد بدأت السبت لبحث القضايا الفنية والقانونية العالقة بمشاركة خبراء من كينيا والنيجر لأول مرة.

وبحسب فليشي فإن المفاوضات يشارك فيها مراقبون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكانت الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) وافقت على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب أفريقيا، ووافقت إثيوبيا بموجبها تأخير البدء في الملء الأول لسد النهضة.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بشأن سد النهضة, رغم استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، عن استئناف المفاوضات بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

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واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا الثلاثة خلال قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الإثيوبي.

والإثنين، توافقت كلمات الدول الأعضاء، خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن، بشأن سد النهضة، على ضرورة تسوية وحل أزمة النهضة بالحوار والمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

والسبت الماضي، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في القارة الأفريقية.

وتخوض إثيوبيا مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل.