كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف وتدمير اثني عشر مخبأ للجماعات الإرهابية الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن كشف وتدمير اثني عشر مخبأ للجماعات الإرهابية في ولاية باتنة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل ضابط وعريف إثر انفجار لغم في ولاية المدية.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت في بيان صحفي، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح في شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، إن أحد المقبوض عليهما التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994، لافتة إلى المقبوض عليه الثاني التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017.

وأضافت أن الإرهابيين كانا برفقة 6 نساء و7 أطفال، مشيرة إلى أن العملية لاتزال متواصلة وتم خلالها العثور على بندقيتين.

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وقالت :"تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن."

وقد ذكرت وزارة الدفاع الوطني، في 20 ديسمبر الماضي أن إرهابيا وصفته بـ"الخطير" سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة ببلدة القرارم، بولاية ميلة شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأمر يتعلق بعبدالمؤمن شروانة، المكنى "أبوالبراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

كما أشارت إلى أن "أبوالبراء" كان بحوزته بندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).