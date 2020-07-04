كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة قائد شرطة حرس الحدود الإسرائيلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية ميخائيل زنغرمان، اليوم السبت، إصابة قائد شرطة الحدود الإسرائيلية (MAGAV) العميد كوبي ياكوف شبتاي، بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية: "اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته الصحية جيدة حاليًّا، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصيًّا في الفترة الأخيرة، وعلى أساس نتائج هذا الفحص سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله".

وقد سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي، في نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، رصدت في وقت سابق 714 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ أن عاد معدل الإصابات اليومية إلى الارتفاع قبل شهر، على خلفية تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية إلى كبح جماح الجائحة.

وكشفت السلطات الصحية الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في إسرائيل، بلغ حتى الآن 24688، بينها 7096 حالة نشطة، ولا يزال 46 مريضا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل منذ أمس بواقع حالة وفاة جديدة وبلغت 320 حالة وفاة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت مساء أمس على فرض قيود جديدة على التجمعات الشعبية تقضي بالحد من عدد المشاركين فيها وإقامتها في الهواء الطلق غالبا.

وقد تعهد وزير المالية، يسرائيل كاتس، اليوم في حديث لـ"إذاعة الجيش" ببذل كل ما بوسعه لتفادي سيناريو إغلاق شامل ثان على التوالي، محذرا من أنه سيكون كارثة للاقتصاد.

ولفت المدير العام لوزارة الصحة، حازي ليفي، في حديث لـ"إذاعة الجيش" إلى أن القيود الجديدة تفرض بشكل مؤقت، قائلا: "لم نفقد السيطرة.. والأحاديث عما إذا كنا نمر بموجة ثانية ليست مفيدة، والفيروس سيظل معنا في المستقبل المنظور".