كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: مشروع أردوغان العثماني سينهار أمام بوابات سرت الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العثماني، سينهار أمام بوابات سرت الليبية.

وبدأت الأهداف الخطيرة للسياسة التركية في ليبيا، تتكشف يومًا بعد يوم حيث يريد رجب طيب أردوغان تحويل ليبيا إلى مركز عمليات وقاعدة متقدمة للإرهاب هدفها الأول التمدد صوب المنطقة العربية ودول أوروبية.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن كل توتر في أي ركن من أركان المنطقة العربية، نجد تركيا حاضرة في إشعاله، فهي تحاول توظيف هذه التوتّرات لاقتناص مكاسب.

وأضافت الصحيفة، أن كل المعطيات تؤكد أن مشروعها بدأ بالأفول ليس فقط في ليبيا، وإنما في كل العالم حيث بدأت الدول الكبرى تتحرك لفضح نواياها وكشف المستور، فبعدما خسر أردوغان كل هذه الأوراق أمام مجابهة سوريا، ها هو اليوم يفقد ورقة الحلف الأطلسي وتتزايد قائمة خصومه في هذا العالم، نتيجة غطرسته.

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وذكرت الصحيفة أن أردوغان أخطأ حين ظن أن العالم العربي سينسى طموحاته العثمانية التوسعية وتحالفاته المعادية، وأخطأ حين ظن أن الحلف الأطلسي سيدعم توجهاته، فمشروعه العثماني الجديد الذي انهار أمام بوابات إدلب، سينهار اليوم أمام بوابات سرت الليبية..

واختتمت، كما كانت ليبيا مقبرة للاستعمار العثماني والغربي، فإنها ستكون بوابة نهاية أحلام أردوغان في المنطقة، فإن إرادة الليبيين أقوى من كل غطرسته وجرائمه التي أمست أدلة إدانة ضده".

وكان اردوغان قد قام بزيارة قطر الخميس كما وصف النشطاء الزيارة بالخبيثة.