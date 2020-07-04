كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم نموذجا عالميا في مكافحة وباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة البيان، بأن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في مكافحة وباء فيروس «كورونا» محلياً وعالمياً، وضعها بالمركز الأول إقليمياً في مكافحة وعلاج المرضى من الفيروس القاتل.

وقالت الصحيفة، إن دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في الدعم والتضامن الدولي، لمساعدة المنظمات الدولية والدول في مواجهة الوباء، ونالت عن ذلك الشكر والتقدير من العديد من الجهات.

ووفقًا للصحيفة الإماراتية، جاءت آخر التصنيفات الدولية، حصول دولة الإمارات على المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وأيضاً من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعةDeep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقراً لها، هذا في الوقت الذي تخلفت فيه دول كبرى ومتحضرة إلى أسفل قائمة التصنيف، وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) إلى مختلف بؤر تفشي الوباء في العالم.

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إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم.