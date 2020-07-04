كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت إندونيسيا عن 1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، مما رفع حصيلة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 62142 إصابة، حسبما صرح مسؤول في وزارة الصحة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو: "في حين أن 53 حالة وفاة أخرى رفعت الإجمالي إلى 3089"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قالت صحيفة "جاكرتا بوست"، إن إندونيسيا تعمل على تصميم لقاح خاص بها فقط ضد فيروس كورونا المستجد، لأنها قلقة من أنه قد يصعب على الدول النامية الحصول عليه من الدول الأخرى.

Advertisements

ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق التطوير في وزارة البحوث والتكنولوجيا علي جفرون موكتي: "كما نعلم تبقى محدودة القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في العالم، ونعلم كذلك أنه توجد مشاكل في مجال قنوات التوريد والنقل العالمية".

وأشار إلى ضرورة، قيام بلاده بتصميم لقاح خاص "في إندونيسيا ليستخدم في إندونيسيا".

ووفقا للسيناريو المتفائل، يجب أن يتم الانتهاء من تطوير اللقاح الإندونيسي ضد فيروس كورونا في بداية عام 2021، وقد تبدأ اختباراته في النصف الثاني من ذلك العام.