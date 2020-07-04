شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 4128 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2642 حالة تعافٍ إضافية، و56 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 205.929 حالة، من بينها 60.815 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2295 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 143.256 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1858 حالة وفاة.

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