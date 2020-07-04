شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أفراد الشرطة العسكرية لألوية العمالقة يشترون المستلزمات الدراسية للأطفال في الحيمة والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 قام أفراد الشرطة العسكرية التابعة لألوية العمالقة بشراء الملابس والمستلزمات الدراسية للأطفال في منطقة الحيمة وبادروا في تعليمهم القراءة والكتابة وتحفيظهم قصار السور من القرآن الكريم، كما قامو بشراء خزان ماء كي يتمكن الأطفال من الاستحمام وغسل ملابسهم.

Advertisements وأشاد قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي بالدور الأخلاقي والإنساني الذي قاموا به أفراد الشرطة العسكرية في منطقة الحيمة تجاه أطفال المنطقة وحرصهم على ضرورة تعليم الأطفال القراءة والكتابة وتحفيظهم قصار السور من القرآن الكريم. وحيا قائد ألوية العمالقة الروح الإنسانية والأخلاقية التي قام بها رجال الشرطة العسكرية في منطقة الحيمة بالإضافة إلى قيامهم بواجبهم في تأمين المنطقة وإرساء الأمن كانوا حريصين على إخراج أطفال المنطقة من غم الحرب الحوثية متحديين الحوثي الذي يعمل على تدمير المدارس وتجهيل الأجيال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. أفراد الشرطة العسكرية لألوية العمالقة يشترون المستلزمات الدراسية للأطفال في الحيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.