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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل برصاص قناص في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أصيب طفل برصاص قناص مليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم المليشيات بحق المدنيين.
وقال مصدر محلي في التحيتا، إن الطفل وليد عبده قليصي البالغ من العمر 12 عام اصيب في الكتف بطلق ناري من قناص حوثي أثناء تواجده بجانب المنزل وهو يلعب.
مضيفا أنه تم إسعاف الطفل إلى مستشفى التحيتا لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.
وتأتي هذه الجريمة للمليشيات الحوثية بعد ساعات من إجبار أهالي حي الجروبة شرق المديرية بالنزوح والتشريد من منازلهم جراء القصف الهستيري الذي تشنه المليشيات الحوثية الإجرامية على منازلهم
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