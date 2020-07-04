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مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 4 يوليه 2020

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً،  الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة المتوسطة.

 

مصادر محلية أفادت، ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية لمركز لمدينة التحيتا بشكل مكثف وعشوائي.

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وأضافت المصادر ان الإستهداف آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع الاستهداف المتواصل.

 

وجاء هذا القصف بعد إصابة طفل يدعى وليد عبده قليصي بطلق ناري من قناص حوثي في ذات المديرية، ونزوح أهالي حي الجروبة الواقع شرق التحيتا جراء قصف المليشيات، دون تدخل من المجتمع الدولي.

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