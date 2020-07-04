شباب الصحفيين المصريين تهاجم الناشط جمال عيد: لو مصر مش عجباك..حصل بنتك ومامتها في امريكا

السبت 4 يوليه 2020

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوماً شديداً على ناشط السبوبة المصري أبو مسيلمة الكذاب الشهير بجمال عيد والذي يتنفس كذباً حتى أصبح منهج عملة ودستور حياتة.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية "أنت ليه فخور كدة بأنك واحد من شلة ليلى سويف وبناتها والرفيقة منى مينا.. على فكرة كنا بنتعلم زمان إن مهم جدا اختيار الرفيق قبل الطريق.. على فكرة الناس دي ممكن يبقوا زمايلك على القهوة .. لكن دول عمرهم ما هيبقوا ناس يعتمد عليهم في بناء الدول .. دول آخرهم زي حضرتك كدة بالظبط فتي وهري على العالم الافتراضي بتاعكوا المسمى (فيس بوك) علشان تلموا اللينكات اللي بناء عليها يتحاسبوا بالدولار".

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وأضاف طوالة: بالنسبة للجو الكئيب اللي أنت بتقول عليه موجود في مصر أحب أبلغك إن الحمد لله بالنسبة للي بيحصل حوالينا فاحنا في تقدم.. والمستقبل إن شاء لينا .. لكن أمثالك ما يعجبهمش الكلام ده لأن حضرتك وشلتك وأمثالك وعينتك لازم يبقوا عايشين في أشباه الدول عشان يعرفوا يسترزقوا".

ووجهت الجبهة نصيحة لمستر جمال عيد " لو مصر مش عجباك اتفضل بالف سلامة حصل لينا بنتك ومامتها طالما معاك الجرين كارد وتقدر تروح أمريكا في أي وقت.. لكن طبعا هناك مش هتعرف تترافع عن تجار مخدرات وإرهابيين فأكيد يا عيني حسابك البنكي هيقل.. فمش هتلاقي غير سبوبتك القديمة وهي مهاجمة مصر تاني طبعا لكن الفرق إنك هاتكون من الخارج وقاعد مع شلة تانية من صحابك برضه زي بهي الدين حسن وعمرو اكد.