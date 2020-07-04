لعنة فلويد مستمرة.. مظاهرات بأستراليا ضد العنصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع آلاف المتظاهرين، السبت، في شوارع المدن الأسترالية، مرددين شعارات تدعم حركة "حياة السود مهمة" سعيا منهم لزيادة الوعي بسوء معاملة سكان البلاد الأصليين.



وقال بوجاين سبيرم، أحد المنظمين، إن المظاهرات الاحتجاجية تأتي امتدادا للاحتجاجات العالمية التي اندلعت بمقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال احتجاز شرطة منيابوليس الأمريكية له في أواخر مايو/ أيار الماضي.

وفي مدن بريسبان وداروين وبيرث شهدت المسيرات الاحتجاجية تراجعا في أعداد المشاركين مقارنة بالشهر الماضي، على وقع دعوات من السلطات لوقفها وسط مخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وبث التلفزيون لقطات لمتظاهرين وهم يرددون هتافات من قبيل "كانت دائما وستكون أبدا أرضا للسكان الأصليين"، و"لا عدالة لا سلام، لا للشرطة العنصرية".

ومن المقرر أن تشهد مدينة سيدني غدا الأحد مظاهرة احتجاجية، بعد شهر من بدء خروج أولى المسيرات الداعمة للأقليات والسكان الأصليين في أستراليا.