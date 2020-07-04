القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادته يخرج من حين لآخر بوق تنظيم الحمدين ومهندس التطبيع القطري مع إسرائيل، حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق ليتحدث عن سيادة الأوطان والدفاع عن القضية الفلسطينية وحريات الإعلام في البلاد العربية..
عاد حمد ليغرد بأسلوبه الماكر المعتاد لينتقد هذه المرة الإعلام العربي لتجاهله القضية الفلسطينية التي أكل وشرب على حسابها لسنوات طويلة، ولكن حيل الإلهاء القديمة أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد.
حمد بن جاسم.. تناقضات تفضحها تسريبات
هل تناسى حمد بن جاسم جسر العلاقات الحميمة الممدود بين تنظيم الحمدين وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، متجاهلا أدوار فضائية الجزيرة والإعلام الذي يديره شقيق الأمير جوعان بن حمد في بث الفتن والتفرقة وغياب أي حرية حقيقية بالدوحة في الوقت الذي تستضيف فيه قادة التنظيمات الإرهابية وتفتح لهم برامجها بالساعات!
لا عجب فهذه أخلاقيات النظام القطري في التناقض واللعب بالشعارات والكلام الأجوف والباطن المليء بالشر والعداوة لكل ما يمت للعروبة بصلة!
كانت هذه تفاصيل خبر "فاقد الشيء لا يعطيه".. حمد بن جاسم يزعم الوطنية والسيادة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.