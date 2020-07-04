"فاقد الشيء لا يعطيه".. حمد بن جاسم يزعم الوطنية والسيادة!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادته يخرج من حين لآخر بوق تنظيم الحمدين ومهندس التطبيع القطري مع إسرائيل، حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق ليتحدث عن سيادة الأوطان والدفاع عن القضية الفلسطينية وحريات الإعلام في البلاد العربية..

عاد حمد ليغرد بأسلوبه الماكر المعتاد لينتقد هذه المرة الإعلام العربي لتجاهله القضية الفلسطينية التي أكل وشرب على حسابها لسنوات طويلة، ولكن حيل الإلهاء القديمة أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد.

حمد بن جاسم.. تناقضات تفضحها تسريبات



هل تناسى حمد بن جاسم جسر العلاقات الحميمة الممدود بين تنظيم الحمدين وإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، متجاهلا أدوار فضائية الجزيرة والإعلام الذي يديره شقيق الأمير جوعان بن حمد في بث الفتن والتفرقة وغياب أي حرية حقيقية بالدوحة في الوقت الذي تستضيف فيه قادة التنظيمات الإرهابية وتفتح لهم برامجها بالساعات!

لا عجب فهذه أخلاقيات النظام القطري في التناقض واللعب بالشعارات والكلام الأجوف والباطن المليء بالشر والعداوة لكل ما يمت للعروبة بصلة!