شباب الصحفيين إلى نقيب الأطباء المصري ورفاقه: ضيعتوا إنجازات الأطباء في مواجهة كورونا... كفاية شو إعلامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 هاجمت جبهة شباب الصحفيين المصريين حسين خيري نقيب الاطباء المصري وإيهاب طاهر وأعضاء مجلس نقابة الأطباء المصري ووجهت لهم رسالة استياء وغضب شديدة قائلين: انتو مش على راسكم ريشة.. كفاية الناس مش طايقنكوا.. بلاش ابتزاز.. انتو شايفين الجيش والشرطة قدموا تضحيات قد إيه من سنين ولا حد منهم بيتكلم عن التضحيات دي .حرام عليكوا ضيعتوا كل الإنجازات اللى عملها الأطباء لمواجهة كورونا.. وفي الآخر أسأتم للمهنة وجموع الأطباء وحولتوهم لمبتزين للمواطنين الغلابة.

Advertisements قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: على فكرة التاريخ مش بينسى.. وكل عمايلكوا هتبقى محفورة بحروف هتبين مدى احتقار الناس ليكوا.. ده حتى ولادكوا وأحفادكوا هيستعروا منكوا وينكروكم؛ لأنكم اتخليتوا عن الوطن فى ظرف كان محتاج كلنا نتكاتف مع بعض فيه.. لكن انتو جريتوا تدوروا على الشو الإعلامى والاستعداد للانتخابات اللى جاية. اضاف طوالة: ياريتكوا بتراضوا ناس كويسة ده انتو بتدوروا على أصوات الإخوان والسرسجية

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