الشرطة الأفغانية تحبط تفجيرا لطالبان بكابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، إحباط محاولة لمسلحي حركة طالبان لتفجير قنبلة، يتم التحكم فيها عن بعد، بالعاصمة كابول.



وقالت شرطة كابول في بيان، طبقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، إن المسلحين زرعوا قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد على جانب طريق في شيواكي، الواقعة بالمنطقة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها.

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وأشارت الشرطة إلى أن القنابل التي تزرع على جوانب الطرق وغيرها من المواد الناسفة غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤولون بمقر شرطة كابول، في وقت سابق اليوم، أن انفجارا دمر سيارة تابعة للشرطة بالمنطقة الـ11 بالمدينة، مما أسفر عن إصابة شخصين من بينهم مدني وضابط شرطة.

والشهر الماضي، قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين في انفجار بأحد المساجد غربي كابول.

والعمليات الأخيرة في أفغانستان تبدد الآمال في عودة الهدوء للبلد الذي يعاني من عدم الاستقرار منذ نحو عقدين، بعد أن وقعت واشنطن اتفاقا مع طالبان كان من شأنه التمهيد لمحادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.