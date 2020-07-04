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57 ألف اصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

57 ألف اصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، تجاوزت 57 ألف إصابة.

 

 

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة، اليوم الماضي، 57683 إصابة جديدة، و728 وفاة.

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وحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرواح 129405 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 2.8 مليون مصاب.

 

ووفقا لبيانات "جونز هوبكنز" لم تسجل الولايات المتحدة 50 ألف إصابة خلال يوم واحد قبل 1 يوليو الجاري.

 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

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