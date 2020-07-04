شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل1177 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات.

Advertisements وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 45 ألفا و106 حالات. وأضافت أن الإصابات تشمل 969 حالة لعمانيين، و208 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 799 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 26 ألفا ، و968

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