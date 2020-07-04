شكرا لقرائتكم عقيلة صالح: لا حوار بين البرلمان والوفاق كونها غير قانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن مبادرة القاهرة هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مشدداً على أن حكومة الوفاق ليست طرفا في الحوار وإنما مجلس الدولة الأعلى.
تصريحات صالح لوكالة "سبوتنيك" الروسية جاءت على هامش زيارته لموسكو، الجمعة، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروس.
وشكك صالح في الوضع القانوني لحكومة الوفاق حيث أنها "لم تحظ بثقة البرلمان"، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حوار بين البرلمان مع حكومة الوفاق كونها غير قانونية".
وأشار صالح إلى أن عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لليبيا بلغ 14,000.
وأعرب صالح عن عتابه على الأمم المتحدة للتأخر بتسمية خلف للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وكشف صالح أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة.
خلال لقائه مع عقيلة صالح في موسكو الجمعة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعم مبادرة صالح لإيقاف إطلاق النار في ليبيا، وأن "مبادرة القاهرة" تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرة رئيس مجلس النواب.
من جانبه أعرب عقيلة صالح عن قناعته بفشل حكومة فايز السراج في تنفيذ المهام التي شكلت من أجلها، ووصفها بأنها غير شرعية لأنها رُفضت من البرلمان مرتين.
كما أجرى عقيلة صالح محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.
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