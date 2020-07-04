شكرا لقرائتكم ليبيا.. تشكيل فرق عسكرية مشتركة بين تركيا والوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، ضمن زيارته إلى ليبيا، بضباط وجنود أتراك في غرفة العمليات المشتركة بطرابلس.
وأعلن أكار عن "تشكيل فرق عسكرية مشتركة" بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية"، موضحاً ان هذه القوات ستكون "برية وبحرية وجوية".
كما أكد رفضه المبادرة المصرية لوقف الحرب في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. تشكيل فرق عسكرية مشتركة بين تركيا والوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.