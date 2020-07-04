شكرا لقرائتكم ليبيا.. تشكيل فرق عسكرية مشتركة بين تركيا والوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، ضمن زيارته إلى ليبيا، بضباط وجنود أتراك في غرفة العمليات المشتركة بطرابلس.

وأعلن أكار عن "تشكيل فرق عسكرية مشتركة" بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية"، موضحاً ان هذه القوات ستكون "برية وبحرية وجوية".

كما أكد رفضه المبادرة المصرية لوقف الحرب في ليبيا.