ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية أمام الشؤون العربية بالنواب غدا

ومن المتوقع، أن تشهد اللجنة غدا مناقشة ثلاثة طلبات إحاطة مقدم لوزيري الخارجية والبترول مقدمة من النائب شادية خضير، بشأن عدد الدول العربية المشاركة في شركات البترول على مستوى جمهورية مصر العربية،ومدى الاستفادة من مشاركة هذه الدول والتعاون المصري العربي وعن مدى استغلال خبرة الدول للبحث عن البترول، والنائب أشرف رحيم، بشأن دور وزارة البترول في التعاون مع الدول العربية في مجال البترول وهل يوجد شركات مشتركة بين مصر والدول العربية، واخر بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحفاظ على حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وعن التنسيق المصري العربي في هذا الشأن.

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أما يوم الاثنين فمن المتوقع مناقشة طلبا إحاطة مقدمة لوزيري الخارجية والشباب من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية، ودور الإعلام الرياضي في تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون والترابط بين الدول العربية في المجال الرياضي انطلاقًا من تمركزات العمل العربي المشترك، بالاضافة إلي طلبا الإحاطة مقدمة من النائبة سحر صدقي، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها، والنائب مهدي العمدة، بشأن عدم تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الرياضية الموقعة بين مصر والدول العربية لزيادة الترابط والمحبة والتآخي بين الشباب العربي وبعضه وفي ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المختلفة، مما يؤثر على الأنشطة الرياضية المشتركة التي تكون علاقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها.