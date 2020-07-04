أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الثلاثاء المقبل، حيت من المرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة المعدل الشهري بـ5 إلى 10 درجات.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه ستمتد هذه الموجة الحرارية، والمعروفة بظاهرة الشرقي، لتشمل، نهاية هذا الأسبوع وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، معظم المناطق الداخلية لشمال ووسط وشرق البلاد.
وستهم هذه الظاهرة، الناتجة عن صعود كثل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو الأقاليم الجنوبية ووسط وشرق البلاد، كلا من الأقاليم الجنوبية، سوس، سهول تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة، تانسيفت، هضاب الفوسفاط، والماس، السايس، المناطق الداخلية للغرب، اللوكس، الشاوية وعبدة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.
وأضاف المصدر نفسه أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 45 و48 درجة بجنوب وجنوب شرق البلاد، سوس، سهول، تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة وبعض المناطق الداخلية للكوس والغرب والشاوية، بينما ستبلغ ما بين 40 و45 درجة بالمناطق الداخلية لشمال ووسط البلاد، هضاب الفوسفاط، والماس، سايس، اللكوس، الغرب، وشرق البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة بالسواحل الأطلسية الشمالية والواجهة المتوسطية ما بين 28 و36 درجة.
وخلص المصدر ذاته الى أنه ستعرف درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا بشمال البلاد، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بينما سيبقى الطقس نسبيا حارا بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس حار إلى غاية الثلاثاء.. درجات الحرارة تتجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى 10 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.