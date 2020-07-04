طقس حار إلى غاية الثلاثاء.. درجات الحرارة تتجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى 10 درجات

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الثلاثاء المقبل، حيت من المرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة المعدل الشهري بـ5 إلى 10 درجات.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه ستمتد هذه الموجة الحرارية، والمعروفة بظاهرة الشرقي، لتشمل، نهاية هذا الأسبوع وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، معظم المناطق الداخلية لشمال ووسط وشرق البلاد.

وستهم هذه الظاهرة، الناتجة عن صعود كثل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو الأقاليم الجنوبية ووسط وشرق البلاد، كلا من الأقاليم الجنوبية، سوس، سهول تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة، تانسيفت، هضاب الفوسفاط، والماس، السايس، المناطق الداخلية للغرب، اللوكس، الشاوية وعبدة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.

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وأضاف المصدر نفسه أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 45 و48 درجة بجنوب وجنوب شرق البلاد، سوس، سهول، تادلة، الحوز، الرحامنة، الشياضمة وبعض المناطق الداخلية للكوس والغرب والشاوية، بينما ستبلغ ما بين 40 و45 درجة بالمناطق الداخلية لشمال ووسط البلاد، هضاب الفوسفاط، والماس، سايس، اللكوس، الغرب، وشرق البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة بالسواحل الأطلسية الشمالية والواجهة المتوسطية ما بين 28 و36 درجة.

وخلص المصدر ذاته الى أنه ستعرف درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا بشمال البلاد، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بينما سيبقى الطقس نسبيا حارا بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.