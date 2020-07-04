الملك لترامب: حريصون على تجسيد الرؤية المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين بلدينا

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأمريكي الصديق بمزيد الرقي والرخاء.

وقال الملك في البرقية، “أغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن اعتزازي بما يربط المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية من أواصر الصداقة العريقة القائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، وكذا بمستوى التشاور والتنسيق الوثيق بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت البرقية، “وإنني إذ أثمن عاليا الدينامية المتميزة التي تطبع هذه العلاقات، لأؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في تجسيد الرؤية المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين بلديننا، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الصديقين”.