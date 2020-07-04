جهة بني ملال خنيفرة.. تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا إحداها قادمة من مصر

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 152 حالة مؤكدة .

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت إصابة 6 حالات جديدة بإقليم الفقيه بن صالح، ليصبح إجمالي الحالات بإقليم الفقه بن صالح 43 إصابة، 22 حالة نشيطة وتسجيل 4 حالات شفاء من مخالطي عاملة النظافة.

وأضاف المصدر ذاته، أن بني ملال سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا ويتعلق الأمر بأحد المواطنين العائدين من مصر أول أمس الخميس، ضمن طائرة خاصة لإعادة العالقين المغاربة والتي كان على مثنها 150 شخص.

وكانت السلطات المحلية، إستقبلت أول امس الخميس، ثاني طائرة على مثنها عدد من المواطنين المغاربة، الذين ينحدرون من جهة بني ملال – خنيفرة، كانوا عالقين في جمهورية مصر، منذ بداية الحجر الصحي، وإغلاق الحدود الجوية، بسبب جائحة كورونا.