الوفي تعلن إحداث لجنة مشتركة لتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، عن إحداث لجنة مشتركة، ستعمل على وضع مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الدينامية الجهوية للمملكة لتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج.

وترأست الوفي أمس الجمعة بمقر الوزارة، لقاء عمل مع كريم عمور، رئيس “الجهة الثالثة عشر” الخاصة بمغاربة العالم المقاولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويأتي اللقاء، بحسب الوزيرة، في إطار الدينامية الوطنية لتعبئة الكفاءات الاقتصادية وكسب رهان ثقة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج والعمل على إدماجهم في الأوراش الاقتصادية لما بعد الأزمة الصحية المترتبة عن وباء كورونا.

وأكدت المسؤولة الحكومية على حسابها الرسمي بموقع “فايسبوك”، أن هذا الاجتماع خلص إلى ووضع قاعدة معطيات تضم المقاولين والكفاءات من المغاربة المقيمين بالخارج، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام، حول الخبرة والتكوين في مجال المقاولة تستهدف المقاولين الشباب، مع التركيز كمرحلة أولى على جهتين نموذجيتين.