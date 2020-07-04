مطالب بالكشف عن الحقيقة في قضية مقتل شابة عثر عليها مكبلة اليدين والقدمين داخل قناة للصرف الصحي بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بالكشف عن الحقيقة في مقتل المواطنة “سحر”، التي ثم العثور على جثتها مكبلة اليدين والقدمين، داخل قناة للصرف الصحي بمراكش.

وأشار بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن الضحية قد تكون تعرضت للإغتصاب نجم عنه حمل، وبعد ذلك بمدة تفاجأت ساكنة حي بين القشالي الثلاثاء 30 يونيو، بنبأ العثور عليها جثة جامدة مكبلة في منطقة العزوزية قرب محطة تصفية المياه العادمة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه أمام عدم الكشف عن حيثيات الجريمة الوحشية، التي أودت بحياة سحر، نظمت ساكنة الحي العسكري بمراكش وقفة احتجاجية، للمطالبة بإقرار العدالة وتقديم الجاني أمام القضاء، مشيرا إلى أن الهالكة عاشت اليتم منذ صغرها، واستأنست بحي يوسف بن تاشفين بمراكش، حيث عاشت لمدة 08 سنوات في دروب هذا الحي، حيث كانت تعيش في وضعية بدون مأوى.

هذا وجددت الجمعية مطلبها للجهات الحكومية بسن سياسات حقيقية تروم توفير الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية والمأوى، وحق التمدرس أو التدريب المهني للأطفال وللفتيان والفتيات الذين يعيشون وضعية صعبة، ولكل الذين يعيشون في تماس مع الشارع، في وضعية هشاشة، ووضع حد لما يتعرضون له من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من عنف مادي وإستغلال جنسي وقهر إجتماعي وإقصاء إقتصادي، يؤكد البلاغ.