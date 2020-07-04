مانشستر سيتي يقطع الطريق أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي أغلق الباب أمام رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع أحد لاعبيه في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن حلم برشلونة في استعادة إريك غارسيا لاعب مانشستر سيتي بات مهددًا بالضياع.

وكان برشلونة، قد تواصل مؤخرًا مع مانشستر سيتي ووكيل غارسيا، لاستعادة اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي أغرى غارسيا برفع راتبه من 12 إلى 40 ألف إسترليني أسبوعيًا، واللاعب وافق على عقده الجديد الذي يمتد إلى 5 مواسم.

وأوضحت أن تكيف غارسيا، مؤخرًا، مع خطط المدرب بيب غوارديولا، وراء جذب أنظار برشلونة لاستعادة لاعبه السابق.

وتحدث غارسيا مع غوارديولا، بأنه يريد البقاء في مانشستر سيتي، وسعيد بخطط النادي للمستقبل.