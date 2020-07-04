كلوب يرد على احتمالية رحيل صلاح وماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ردّ مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على احتمالية رحيل نجمي فريقه محمد صلاح وساديو ماني عن صفوف "الريدز".

وذكر كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم السبت "رحيل صلاح وماني؟ حسنًا أخبرني عن تحدٍ أفضل من النجاح مع ليفربول؟"

وأضاف "هناك الكثير من الأندية الكبيرة، لكن إذا ذهبت إلى مدريد أو برشلونة ستفوز بالدوري 6 أو 7 مرات خلال 15 عامًا".

وتابع "لقد فاز بايرن بالدوري 9 مرات، وقام يوفنتوس بأمر مشابه. هذه إنجازات عظيمة، لكن المثير حقًا أن تحقق هذا الإنجاز هنا في البريمييرليغ".

Advertisements

وواصل "نحاول بكل شيء لنكون ناديًا مثيرًا، ونصنع قصة مثيرة يريد الجميع المشاركة فيها".

وأتم "نخطط لأن ينظر اللاعبون للخلف ويقولون إن أحد أهم أيام حياتهم كان يوم التوقيع مع ليفربول".

يذكر أن صلاح وماني، سبق أن ارتبطا أكثر من مرة بالانتقال إلى الليغا لتمثيل ريال مدريد.