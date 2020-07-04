شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت شرق الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق السكنية في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران واخمدتها.

وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب المناطق السكنية شرق مدينة الحديدة بشكل هستيري ودون أي اعتبار للمواطنين. Advertisements وأكدت المصادر أن القوات المشتركة حددت مصدر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها بضربات مركزة وأحلقت بها خسائر فادحة. وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري باستهداف المناطق السكنية في مدينة الحديدة، يأتي ذلك ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في ظل صمت المجتمع الدولي.

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