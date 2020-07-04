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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سويسرية توظف دم كائن بحري في صناعة لقاح كورونا والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
دم سرطان البحر على شكل حدوة الحصان هو ما اتجهت شركة الأدوية السويسرية "لونزا" لاستخدامه وتوظيفه في صناعة لقاح "كوفيد-19".
ووفقاً لما نشره موقع "ريبابلك وورلد" فإن العديد من المستحضرات الصيدلانية توظف دم سرطان حدوة الحصان في منتجاتها لاحتوائه على عنصر طبيعي في خلاياه يساعد على اكتشاف وجود ملوثات أو "السموم داخلية المنشأ" من أجل معالجتها، فوجود الأخيرة في الأدوية قد يلحق ضرراً بالغاً بصحة الإنسان.
بالمقابل، دم سرطان البحر له عدة استخدامات، إذ إنه يوظف في اختبار الأشياء التي يتم زرعها جراحيًا، واختبار أي مواد يتم حقنها في الجسم، ناهيك عن استخدامه في اختبارات البلع.
كما يتم اختبار منتجات طبية أخرى عبر دم ذلك الكائن البحري، على سبيل المثال بدائل الورك، الدعامات القلبية، الأدوية واللقاحات كلقاح الأنفلونزا السنوي.
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