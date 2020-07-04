شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن رفع الحجر الصحي الإلزامي عن مواطني 59 دولة والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 أعلنت الحكومة البريطانية ،الجمعة، عن رفع الحجر الصحي الإلزامي عن مواطني 59 دولة اعتباراً من العاشر من يوليو الجاري.

Advertisements وأوضحت الحكومة البريطانية ،بإن الزائرين القادمين إلى بريطانيا من 59 دولة ومنطقة لن يكونوا مضطرين للخضوع للحجر الصحي..مشيرة الى أن القادمين من أي دولة غير مدرجة على هذه القائمة سيكون لزاما عليهم الخضوع لحجر صحي طوعي لحين مرور 14 يوما منذ مغادرتهم لهذا البلد.

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