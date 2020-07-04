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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: ثلث عينات كورونا تظهر تحورا للفيروس والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن حوالي 30 في المئة من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.
وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، وفقا لرويترز على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف "أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع".
وأضافت أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة جمعت حتى الآن 60 ألف عينة من المرض.
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