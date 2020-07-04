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شكرا لقرائتكم خبر عن لوكسمبورغ تُسرّع تشييد جناحها في «إكسبو 2020» والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أكدت «ميد» أن أعمال البناء في جناح لوكسمبورغ لمعرض إكسبو 2020 تمضي قدماً بعد التغلب على العقبات التي نجمت عن «كوفيد 19»، حيث وضع المنظمون نصب أعينهم الانتهاء في بداية العام المقبل.
وقالت المجلة الاقتصادية في تقرير حديث إن «تحليل العديد من السيناريوهات أظهر أن أفضل حل من حيث التكاليف والميزانية هو استكمال أعمال البناء في أسرع وقت ممكن» مضيفة إن العمال في جناح لوكسمبورغ حازوا شهادة الصحة والسلامة في يونيو.
وأوضحت أن هيكل الجناح الفولاذي وتكلفته 32 مليون دولار أوشك على الانتهاء وبمجرد اكتمال «الطبقة» الأولى، ستتم إضافة هيكل فولاذي آخر ومن المقرر إعادة استخدام نحو 70% من مواد المشروع بعد الحدث.
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