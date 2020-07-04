المجلس الأعلى الإسلامي الأوغاندي يرحب بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بإعداد محدودة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:30 مساءً, 4 يوليو 2020 م المناطق - واس أعرب المجلس الأعلى الإسلامي الاوغاندي عن ترحيبه بقرار المملكة بشان إقامة الحج هذا العام بإعداد محدودة جدا من الموجودين داخل المملكة .

وأكد في بيان له أن هذا القرار جاء في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تفشي لفيروس كورونا ودعما للجهود الإسلامية المتوافقة مع المساعي الدولية والمنظمات الصحية العالمية في محاصرة انتصار الفيروس.

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